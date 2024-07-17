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Міжусобиці в Челсі: Фофана відреагував на расистську пісню Енцо Фернандеса

Игорь Чернявский — 17 липня, 00:00
Міжусобиці в Челсі: Фофана відреагував на расистську пісню Енцо Фернандеса

Захисник Челсі Веслі Фофана вважає, що поведінка його одноклубника Енцо Фернандеса є расистською.

Про це він написав у своєму X (Twitter), прикріпивши відео, на якому Енцо разом зі своїми партнерами по збірній Аргентини співає расистську пісню про чорношкірих французів.

"Футбол у 2024: расизм у дикому вигляді", — написав Фофана.

Окрім того, Веслі відписався від Енцо. Те саме зробили й інші фрацузькі гравці Челсі Крістофер Нкунку, Леслі Угочукву, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшіль, Аксель Дісасі та Маланг Сарр.

Челсі Веслі Фофана Енцо Фернандес

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