Міжусобиці в Челсі: Фофана відреагував на расистську пісню Енцо Фернандеса
Захисник Челсі Веслі Фофана вважає, що поведінка його одноклубника Енцо Фернандеса є расистською.
Про це він написав у своєму X (Twitter), прикріпивши відео, на якому Енцо разом зі своїми партнерами по збірній Аргентини співає расистську пісню про чорношкірих французів.
"Футбол у 2024: расизм у дикому вигляді", — написав Фофана.
Окрім того, Веслі відписався від Енцо. Те саме зробили й інші фрацузькі гравці Челсі Крістофер Нкунку, Леслі Угочукву, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшіль, Аксель Дісасі та Маланг Сарр.