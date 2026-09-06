Це була трохи некрасива перемога: Мареска прокоментував матч із Ковентрі в 5 турі АПЛ та оцінив дебют Фернандеса

Головний тренер Манчестер Сіті Енцо Мареска назвав мінімальну звитягу над Ковентрі трохи некрасивою, хоч і потрібною, та оцінив дебют новачка команди Енцо Фернандеса.

Його слова передає Sky Sports.

"Я задоволений перемогою з різних причин. Ми дали їм шанс залишитися в грі. Нам не вдалося забити ще один або два голи, як мінімум.

Ми страждаємо разом до самого кінця; не всі перемоги будуть приємними. Нам потрібні саме такі перемоги. Це була трохи некрасива перемога. Але вона нам потрібна, і важливо, що ми не пропустили".

Окрім того, він заявив, що цілком задоволений дебютним виступом аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса у складі "містян".

"Енцо приїхав лише два дні тому; останні два-три тижні він відчував розчарування. Зрештою він вийшов у стартовому складі, і я цілком задоволений. Ми вже грали разом, тож нам легше, бо ми дуже добре знаємо один одного. І я знаю, що він допоможе нам вигравати матчі".

Варто зазначити, що Фернандес вже грав під керівництвом Марески. Він провів під орудою італійського фахівця 80 матчів, виступаючи за лондонський Челсі. У них відзначився 15 голами та 19 асистами.

Нагадаємо, що манчестерцям вдалося переграти команду Френка Лемпарда в матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги завдяки одному голу від Голанда на 26-й хвилині.

Далі на Манчестер Сіті очікує протистояння проти португальського Порту в межах основного раунду Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться 8 вересня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом).