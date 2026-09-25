Після цього розпочнеться складний процес: Енцо – про останні матчі Мессі за збірну Аргентини

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес поділився думками про відхід Ліонеля Мессі з національної команди, заявивши, що капітана дуже не вистачатиме "альбіселесте".

Його слова передає La Gaceta.

"Дуже боляче прощатися, але ми повинні насолодитися цим особливим моментом із Лео. Ми знаємо, яку спадщину він залишає після себе та наскільки він важливий для нас. Він ще не завершив кар'єру, тому ми маємо сповна насолодитися його останніми матчами, а вже після цього розпочнеться складний процес", – сказав Фернандес.

Зазначимо, що в наприкінці серпня Мессі оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Після цього він отримав виклик у збірну Аргентини на прощальний збір.

Свій останній матч у складі "альбіселесте" Ліонель проведе 6 жовтня. Гра проти Беніну розпочнеться о 2:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Мессі є найкращим бомбардиром та асистентом збірної Аргентини. У 207 поєдинках він забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.