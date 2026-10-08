Антонела стримувалася, а Енцо розридався: у соцмережах завірусилася реакція на останній матч Мессі за збірну

Ліонель Мессі провів свій останній матч за збірну Аргентини на домашньому стадіоні "Монументаль". Команда переконливо перемогла Бенін із рахунком 3:0, а сам Лео взяв участь у всіх голах — віддав дві результативні передачі та забив із пенальті.

Після фінального свистка на легендарного футболіста чекало емоційне прощання з уболівальниками. Понад 85 тисяч людей востаннє побачили Мессі у футболці збірної на домашній арені, після чого капітан звернувся до трибун із промовою.

Камери в цей момент вихопили з натовпу його дружину Антонелу Рокуццо. Вона уважно слухала чоловіка, намагаючись стримувати емоції та не заплакати. Антонела лише ледь усміхалася, але було помітно, наскільки складно їй переживати цей момент.

Поруч зовсім іншою була реакція Енцо Фернандеса. Півзахисник збірної Аргентини буквально не міг стримати сліз і розплакався під час прощальної промови свого капітана. Контраст між Антонелою, яка намагалася триматися, та Енцо, якого емоції повністю накрили, став одним із найбільш вірусних моментів вечора.

Особливо зворушливо, що за сльозами Фернандеса стоїть історія, якій уже близько десяти років. Ще зовсім юним футболістом Енцо написав Мессі листа з проханням не залишати збірну після трьох поспіль програних фіналів. Тоді він був лише фанатом свого кумира, а згодом отримав шанс стати його партнером у національній команді.

Разом вони пережили один із найуспішніших періодів в історії Аргентини: виграли Кубок Америки та чемпіонат світу. Тому для Фернандеса прощання з Мессі стало не просто завершенням великої епохи, а моментом, у якому фактично замкнулося коло його дитячої мрії.

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Нагадаємо, протистояння з Беніном стало 208-м для Ліонеля у збірній, у яких він відзначився 126 м'ячами та 69 гольовими передачами. Разом із національною командою Мессі виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.

Раніше Лео написав прощальний пост уболівальникам збірної Аргентини. Під публікацією свій коментар залишив Кріштіану Роналду.