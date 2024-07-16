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Гравці Челсі засмучені расистськими вигуками свого одноклубника

Микола Дендак — 16 липня, 22:35
Гравці Челсі засмучені расистськими вигуками свого одноклубника

Французькі футболісти лондонського Челсі засмучені расистськими вигуками Енцо Фернандеса після фіналу Копа Америка-2024.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

Нагадаємо, після перемоги аргентинців над Колумбією у вирішальному матчі Фернандес провів прямий ефір в інстаграмі, на якому транслювалося святкування.

Футболісти Аргентини співали расистську пісню про гравців збірної Франції.

"Вони грають за Францію, але народились в Анголі, вони будуть добре працювати, вони люблять тр***ти трансів, їхня мати нігерійка, Їхній батько камбоджієць, але в паспорті: француз", — йдеться у пісні.
Після цього інциденту стало відомо, що Федерація футболу Франції звернеться у ФІФА та в аргентинську федерацію, щоб вони розслідували цей випадок.
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