Гравці Челсі засмучені расистськими вигуками свого одноклубника

Французькі футболісти лондонського Челсі засмучені расистськими вигуками Енцо Фернандеса після фіналу Копа Америка-2024.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хокінс.

❗️Des joueurs de Chelsea, notamment les Français, sont très énervés par les chants racistes des Argentins et par Enzo Fernandez



➡️ Avec ses coéquipiers de la sélection EF a entonné une chanson raciste à l’encontre des joueurs français pendant les célébrations du titre de la Copa https://t.co/FA4ZXtIQDk — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 16, 2024

Нагадаємо, після перемоги аргентинців над Колумбією у вирішальному матчі Фернандес провів прямий ефір в інстаграмі, на якому транслювалося святкування.

Футболісти Аргентини співали расистську пісню про гравців збірної Франції.

"Вони грають за Францію, але народились в Анголі, вони будуть добре працювати, вони люблять тр***ти трансів, їхня мати нігерійка, Їхній батько камбоджієць, але в паспорті: француз", — йдеться у пісні.

🚨🇦🇷 Les joueurs de l’Argentine ont entonné un chant RACISTE à l’encontre de l’Équipe de France après leur victoire en Copa America :



« 𝘐𝘭𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯𝘵 𝘥'𝘈𝘯𝘨𝘰𝘭𝘢,

𝘐𝘭𝘴 𝘷𝘰𝘯𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪𝘳,

𝘐𝘭𝘴… pic.twitter.com/XkDk19WwN7 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 16, 2024

Після цього інциденту стало відомо, що Федерація футболу Франції звернеться у ФІФА та в аргентинську федерацію, щоб вони розслідували цей випадок.