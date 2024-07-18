Досить вдавати обурення, лицеміри: віцепрезидентка Аргентини виступила на підтримку Енцо Фернандеса

Віцепрезидентка Аргентини Вікторія Вільярруель вважає, що ті, хто розкритикували Енцо Фернандеса за расистську пісню про французів, лише вдають обурення і є лицемірами.

Про це вона написала у своєму X (Twitter).

"Аргентина — суверенна та вільна країна. У нас ніколи не було колоній або громадян другого ґатунку. Ми ніколи не нав’язували нікому свій образ життя. Але ми не будемо терпіти, коли так вчиняють з нами. Аргентина була створена потом та мужністю індіанців, європейців, креолів та чорношкірих, таких як Ремедіос дель Валле, сержант Кабрал та Бернардо де Монтеагудо. Жодна колоніальна країна не має права залякувати нас за пісню чи за правду, яку вони не хочуть визнавати. Досить вдавати обурення, лицеміри. Енцо, я підтримую тебе, Мессі, дякую за все, агрентинці завжди з високо піднятою головою, хай живе Аргентина!" — написала Вільярруель.

Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

Нагадаємо, у пісні, яку співали Енцо та інші гравці збірної Аргентини, йшлося про те, що французькі футболісти представляють Францію, але всі вони родом з африканських країн. Також у тексті Кіліан Мбаппе називається геєм.

Партнер Фернандеса по Челсі Веслі Фофана публічно розкритикував свого одноклубника та відписався від нього в Instagram. Те саме зробили й інші французькі гравці лондонського клубу.

Після інциденту Челсі повідомив про початок внутрішнього дисциплінарного розслідування.