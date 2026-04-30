Довелося зафарбовувати: у Росії дитину не пустили на волейбольний матч через жовто-блакитний колір на плакаті

Гучний інцидент стався перед матчем волейбольної Суперліги у Новосибірськ, де охорона не хотіла пускати на трибуни родину з дитиною через звичайний плакат.

Причиною стала кольорова гама малюнка – дівчинка приклеїла вирізане фото гравця з волейбольним м'ячем у жовто-синіх кольорах.

На вході представники безпеки заявили, що такі кольори нібито асоціюються з українською символікою, і відмовили родині у доступі на арену.

Читайте також : Відео Українську важкоатлетку засудили через відмову від фото з росіянкою під час нагородження

Ситуація викликала обурення, адже мова йшла про дитячий малюнок, зроблений для підтримки команди.

Щоб потрапити на матч, батько був змушений прямо на місці зафарбувати зображення чорним маркером. Лише після цього сім'ї дозволили зайти на трибуни та переглянути гру.

Раніше повідомлялося, що в Росії дитину дискваліфікували зі змагань з плавання через екіпіювання іноземного бренду.