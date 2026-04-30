У Туреччині генерал підтримав улюблену команду у кубковому матчі, запустивши над стадіоном винищувачі

Чвертьфінальний матч Кубка Туреччини між Коньяспором та Фенербахче перетворився на гучний скандал після неочікуваного авіашоу прямо над стадіоном.

Під час гри над ареною раптово з'явилися винищувачі F-16 Fighting Falcon та військові гелікоптери, що спершу шокувало як гравців, так і вболівальників.

Як з'ясувалося пізніше, це був не випадковий проліт і не навчання. Ініціатором "підтримки" став генерал-майор Мете Куш, відомий як палкий фанат Коньяспора. Саме він організував польоти авіації над стадіоном, щоб мотивувати улюблену команду.

Матч завершився мінімальною перемогою Коньяспора (1:0) після вирішального пенальті в компенсований час. Втім, головною темою обговорення став не результат, а саме використання військової техніки під час гри.

Інцидент викликав серйозний резонанс у Туреччині, після чого командування ухвалило рішення звільнити Куша з посади та перевести на менш значиму роботу.

