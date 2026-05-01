Жах і хаос: у Румунії футболісти штовхали швидку після страшної травми на полі

Матч другого дивізіону Румунії між Біхором та Волунтарі завершився гучним скандалом і хаосом після жорсткого епізоду в штрафному майданчику.

Гравець Біхора Разван Гуніє грубо врізався у суперника Александру Гіт, який одразу впав на газон із криками болю.

За попередніми даними, футболіст отримав подвійний перелом великогомілкової та малогомілкової кісток. Однак ситуація ще більше загострилася, коли карета швидкої допомоги, що виїхала на поле, застрягла через залитий дощем газон.

Машина насилу дісталася до постраждалого, а після того, як його завантажили, не змогла рушити з місця. У підсумку гравці та персонал обох команд були змушені буквально штовхати швидку, щоб вона змогла залишити поле. Кадри цього моменту миттєво розлетілися мережею.

This is surreal even by Romanian football standards. The players of Voluntari and FC Bihor (L2) needed to push the ambulance because the raim destroyed the pitch. Horrible injury just before the final whistle. pic.twitter.com/WhzdJOJzdQ — Emanuel Roşu (@Emishor) April 30, 2026

Постраждалого доправили до лікарні, де йому нададуть необхідну допомогу. Тим часом Гуніє отримав червону картку за свій фол, а матч завершився перемогою Волунтарі з рахунком 2:1. Очікується, що Гіт пропустить щонайменше кілька місяців через серйозність травми.

