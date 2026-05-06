Скандал у кіберспорті, не обійшлося без росіян: "stesso" заявив, що під його іменем грала інша людина

5 травня о 16:45 за київським часом розпочався матч між данською командою home та російською NEW VISION у межах чвертьфіналу верхньої сітки CCT 2026 Challengers Europe Series 2 – онлайн-турніру з Counter-Strike 2.

Зустріч завершилася перемогою росіян з рахунком 2:1. Проте вже невдовзі результат анулювали, NEW VISION присудили технічну перемогу, а данський клуб дискваліфікували зі змагання.

Чому? Бо один з гравців команди – Марк "stesso" Сьоренсен – у своїх соцмережах заявив, що під його нікнеймом грала інша людина, а він сам не виступав уже три місяці.

"Мій обліковий запис HLTV використовує хтось, кого я не знаю, хоча я вже 3 місяці не граю. На сервері з'явився самозванець", – написав кіберспортсмен.

Як виявилося, такі маніпуляції зі stesso необхідні були, щоб home зберегли ядро у рейтингу Valve (мінімум 3 гравці) і отримували запрошення на турніри, які видаються саме за рейтингом.

Окрім нього, серед гравців також були швед "wasian", бельгієць "sacred" та два серби "j1nada" та "awdy". Проте згодом виявилося, що серби є фейк-акаунтами двох російських гравців, яких у 2024 забанив FACEIT за сторонній софт.

"j1nada" спочатку отримав бан на 2 роки, проте через спроби обходити дискваліфікацію отримав пожиттєве відсоронення, а "awdy" займався забороненим смурфінгом (коли досвідчений гравець навмисно створює новий акаунт, щоб грати проти більш слабких). До того ж обидва гравці були помічені за грою з читерами у кваліфікаціях.

Платформа HLTV вже змінила прапори обох на російські, а в профілі організації відтепер немає жодного гравця.

