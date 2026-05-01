В Англії матч за титул завершився скандалом: футболіст брутально вдарив фаната в обличчя

Вирішальний матч Національної ліги між Рочдейлом та Йорк Сіті обернувся гучним скандалом із бійкою та вторгненням уболівальників на поле.

Події розгорнулися у компенсований час, коли Рочдейл забив гол, який міг принести команді підвищення в класі.

Після цього фанати масово вибігли на поле, через що гру довелося зупинити на кілька хвилин. У розпал хаосу півзахисник Йорка Хірам Боатенг опинився в центрі конфлікту – на відео видно, як він піднімається з газону та завдає удару одному з уболівальників.

Big game in the national league today. War of the roses Rochdale in second play york who are top winner takes all and the title. Game finished 1 all and york wink the league. Few dale fans on the pitch and 1 gets sparked out by a york player! Lower leagues are just a free for all pic.twitter.com/Hq7vJn8dNU — away day lads (@awaydayladsfs) April 25, 2026

Інцидент уже розслідують Футбольна асоціація Англії та місцева поліція, які вивчають відео та записи камер спостереження. Після матчу було затримано кількох фанатів за різними підозрами, зокрема за порушення порядку та напад.

Пауза несподівано зіграла на користь Йорка – команда зібралася і в останні секунди вирвала нічию завдяки голу Джоша Стоунса, що принесло їй чемпіонство. У підсумку Йорк завершив сезон першим, тоді як Рочдейл змушений боротися за підвищення через плейоф.

