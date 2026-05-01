В Англії матч за титул завершився скандалом: футболіст брутально вдарив фаната в обличчя
Вирішальний матч Національної ліги між Рочдейлом та Йорк Сіті обернувся гучним скандалом із бійкою та вторгненням уболівальників на поле.
Події розгорнулися у компенсований час, коли Рочдейл забив гол, який міг принести команді підвищення в класі.
Після цього фанати масово вибігли на поле, через що гру довелося зупинити на кілька хвилин. У розпал хаосу півзахисник Йорка Хірам Боатенг опинився в центрі конфлікту – на відео видно, як він піднімається з газону та завдає удару одному з уболівальників.
Інцидент уже розслідують Футбольна асоціація Англії та місцева поліція, які вивчають відео та записи камер спостереження. Після матчу було затримано кількох фанатів за різними підозрами, зокрема за порушення порядку та напад.
Пауза несподівано зіграла на користь Йорка – команда зібралася і в останні секунди вирвала нічию завдяки голу Джоша Стоунса, що принесло їй чемпіонство. У підсумку Йорк завершив сезон першим, тоді як Рочдейл змушений боротися за підвищення через плейоф.
Раніше повідомлялося, що у Румунії футболісти були змушені штовхати швидку, яка застрягла посеред футбольного поля.