Конфлікт в Інтері: дружина одного із лідерів команди публічно посварилася із капітаном

У роздягальні Інтера назріває справжній скандал після вильоту з Клубного чемпіонату світу.

Після поразки від Флуміненсе (0:2) капітан і лідер команди Лаутаро Мартінес публічно розкритикував когось із партнерів, фактично натякнувши на зраду командних цінностей.

"Я хочу боротися за великі трофеї. Хто хоче залишитися в Інтері – добре, давайте боротися. Але той, хто не хоче залишатися, може піти. Нам потрібні гравці, які хочуть бути тут. Ми носимо важливу футболку. Нам потрібен менталітет найвищого рівня, або, будь ласка, йдіть геть", – заявив Лаутаро.

На цьому фоні у центрі уваги опинився турецький півзахисник Хакан Чалханоглу, якого взагалі не включили до складу на матч. У ЗМІ одразу з’явилися припущення, що саме він став мішенню критики від Мартінеса.

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Не змовчала й дружина гравця – Сінем Гюндогду. В Instagram-сторіс вона зробила емоційну публікацію, яка виглядала як пряма відповідь капітану Інтера.

"Деякі люди не лояльні до тебе. Вони лояльні до своєї потреби в тобі. Коли ця потреба зникає – зникає й лояльність. Не шкодуй, що маєш добре серце, Хакане. Все добре завжди повертається і множиться."

На тлі чуток про можливий трансфер Чалханоглу до Галатасарая, ситуація навколо його майбутнього в Інтері стає все більш напруженою.

Раніше повідомлялося, що матч третього туру групового етапу Клубного чемпіонат світу-2025 між Інтером та Рівер Плейтом завершився расистським скандалом.