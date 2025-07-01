Бийтеся або йдіть, – Мартінес розкритикував гравців Інтера за виліт з КЧС-2025

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес зробив чітке послання своїм одноклубникам після того, як команда вилетіла з Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Слова 27-річного аргентинця наводить ESPN.

Вчора, 30 червня, "нерадзуррі" зазнали поразки від Флуміненсе (0:2) на стадії 1/8 фіналу, що призвело до вильоту з турніру.

Після матчу Мартінес звернувся до своїх партнерів по команді: або вони будуть боротися за клуб, або їм краще піти з нього.

"Я хочу боротися за великі трофеї. Хто хоче залишитися в Інтері – добре, давайте боротися. Але той, хто не хоче залишатися, може піти. Нам потрібні гравці, які хочуть бути тут. Ми носимо важливу футболку. Нам потрібен менталітет найвищого рівня, або, будь ласка, йдіть геть. Це був довгий і виснажливий сезон, ми закінчили його з порожніми руками. Це загальне послання. Для того, щоб залишатися на вершині і боротися за титули, ми повинні прагнути цього. Я прошу вибачення у вболівальників, які приїхали сюди, щоб уважно стежити за нами. Я капітан, і я хочу, щоб все було якнайкраще", – сказав Мартінес.

Інтер програв усі можливі турніри, в яких він брав участь. "Змії" фінішували другими у Серії А, в останній момент віддавши чемпіонство Наполі. На рахунку італійського клубу також програний фінал Ліги чемпіонів, фінал Суперкубку та півфінал Кубку.

Нагадаємо, що разом із Інтером додому повертається ще й Манчестер Сіті. Команда Жузепа Гвардіоли не змогла подолати бар'єр у вигляді Аль-Хіляля.