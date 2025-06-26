Образи чи расизм: гравці Інтера та Рівер Плейта влаштували сутичку на КЧС-2025

Матч третього туру групового етапу Клубного чемпіонат світу-2025 між Інтером та Рівер Плейтом запам'ятається не стільки грою та рахунком, скільки скандалом.

У доданий до другого тайму час у боротьбі зчепилися захисники Дензел Дюмфріс та Маркос Акунья. В результаті сутички, що сталася на полі, вони залишилися без покарання, проте свою другу жовту отримав Гонсало Монтьєль.

que grande borja le erra hasta a dumfries pic.twitter.com/44Z1PL7gaD — enzo (@millonauta) June 26, 2025

Проте на цьому протистояння Акуньї та Дюмфріса не закінчилося. Одразу після фінального свистка аргентинець захотів вияснити стосунки з нідерландцем, який у свою чергу поспішив до підтрибунного приміщення.

Зрештою, тріо Франко Армані, нового головного тренера Інтера Крістіана Ківу та Ніколо Барелли повалило Акунью на газон, у той час як Дюмфріс встиг втекти. Проте дія представників "нерадзуррі" спричинила другу сутичку, яка, на щастя, нічим серйозним не завершилася.

Acuna and Dumfries try to fight by going to the tunnel



Players had to intervene pic.twitter.com/JbFsGyyUT0 — Professor Hamza Ballon Dor (@mancityhardcore) June 26, 2025

Що саме спричинило конфлікт Акуньї та Дюмфріса залишається невідомим. За інформацією одних ЗМІ, Дензел нібито назвав Маркоса "повією" та "боягузом".

У той же час інші ЗМІ заявляють, що це гравець Рівер Плейта спровокував опонента, назвавши його "ніг*ром".

Незважаючи на все це, Інтер здобув перемогу з рахунком 2:0 та вийшов у плейоф КЧС-2025. А Рівер Плейт через цю поразку та перемогу Монтеррея в паралельній зустрічі був змушений залишити турнір.