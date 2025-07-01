Чалханоглу погодився на перехід у Галатасарай

Півзахисник збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може покинути міланський Інтер цього літа.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Галатасарай запропонував 30-річному хавбеку 3-річний контракт із зарплатою в 10 мільйонів євро на рік. Чалханоглу вже дав добро на перехід у Туреччину.

Галатасарай наразі готує першу пропозицію Інтеру. Міланський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 35 мільйонів євро.

Раніше капітан Інтера Лаутаро Мартінес виступив із різкою промовою, в якій заявив, що гравцям, які не хочуть битися за трофеї, краще покинути Інтер. Пізніше президент клубу Джезуппе Маротта підтвердив, що ці слова аргентинця були адресовані насамперед Чалханоглу.

"Послання Лаутаро гравцям, які не хочуть залишатися? Він цього не сказав... але це було для Хакана Чалханоглу. Ми поговоримо з Хаканом. Якщо будуть підходящі умови, щоб розпрощатися, ми зробимо це без проблем", – заявив Маротта.