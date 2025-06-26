Відбивається від прихильників: дружина українського легіонера кумедно відшила залицяльника
Ганна Зубкова, дружина українського футболіста Олександра Зубкова, привернула увагу соцмереж завдяки влучному почуттю гумору.
Після переїзду її чоловіка до Туреччини, де він нині виступає за Трабзонспор, кількість підписників Ганни в Instagram значно зросла, як і кількість "фанів" – у тому числі й надміру активних шанувальників.
Один із таких вирішив поцікавитися її сімейним статусом, очевидно, маючи надію. Але відповідь Ганни була не лише однозначною, а й дотепною.
Жінка опублікувала спільне фото з Олександром, на якому подружжя корчить смішні гримаси із підписом: "Я заміжня". Кадр миттєво розлетівся мережею, зібравши сотні лайків і коментарів.
Нагадаємо, не дивлячись на усі проблеми у родині та шокуючими новинами про розлучення через гучну зраду футболіста, пара все ще разом.
Згодом Ганна офіційно оголосила, що досі живе з чоловіком і насолоджується сімейним життям.
Напередодні дружина Зубкова вразила прихильників наочною рекламою купальників власного бренду.