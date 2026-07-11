Є люди, які не хочуть, щоб Аргентина перемагала: Скалоні – про суддівство на ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про роботу арбітрів на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає TyC Sports.

На пресконференції перед матчем проти Швейцарії в 1/4 фіналу фахівець поділився думкою щодо ставлення суддів до "альбіселесте". Деякі фанати й експерти вважають, що чинним чемпіонам допомагають на турнірі, проте він не погоджується з таким твердженням:

"Ще у 1986 році, коли Аргентина виграла чемпіонат світу, говорили, що нам надають преференції. Тому в подібних розмовах немає нічого нового. Аргентина завжди була однією з найсильніших команд на Мундіалях, і певною мірою ми використовуємо це, щоб показати гравцям: є люди, які не хочуть, щоб Аргентина перемагала. Але це нормально, адже є й ті, хто не хоче перемог інших збірних. Можливо, таких людей значно більше, і ми беремо це до уваги. Гравці це розуміють. Ми використовуємо подібні розмови як додаткову мотивацію, щоб футболісти грали ще краще. З появою VAR отримати чиюсь допомогу стало дуже складно. При використанні VAR не залишається місця для подвійного трактування. Якщо на ногу Лісандро Мартінеса наступили – трохи, сильно чи зовсім злегка, то це фол. І трактувати такий епізод інакше неможливо. У футболі не існує поняття допомоги. У 2026 році, з урахуванням усіх сучасних технологій, це неможливо".

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу збірна Аргентини перемогла Єгипет з рахунком 3:2. В тому матчі рефері скасував гол "фараонів", після чого їхні представники звинуватили суддю в упередженості.

Зокрема, місцева федерація футболу подала скаргу до ФІФА. А вінгер єгиптян Мустафа Зіко заявив, що результат зустрічі був підлаштований.

Поєдинок Аргентина – Швейцарія відбудеться 12 липня. Він розпочнеться о 4:00 за київським часом.