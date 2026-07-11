Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом великих турнірів

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте встановив тренерський рекорд великих міжнародних турнірів.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Він став першим фахівцем, якому вдалося досягнути 13 матчів на чемпіонатах світу та Європи без поразок. Його підопічні на цьому відрізку здобули 12 перемог та одного разу зіграли внічию.

"Фурія Роха" виграла Євро-2024, де в основний час не здолала тільки Німеччину у чвертьфіналі. На Мундіалі-2026 іспанці вже пробились у півфінал, напередодні здолавши Бельгію (2:1).

Зазначимо, що Луїс де ла Фуенте випередив Луї ван Гала й Еме Жаке. Вони свої безпрограшні серії на великих турнірах встановили зі збірними Нідерландів і Франції відповідно.

У півфіналі Іспанія зіграє проти Франції. Поєдинок відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.