Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом великих турнірів

Денис Іваненко — 11 липня 2026, 10:13
Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом великих турнірів
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте встановив тренерський рекорд великих міжнародних турнірів.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Він став першим фахівцем, якому вдалося досягнути 13 матчів на чемпіонатах світу та Європи без поразок. Його підопічні на цьому відрізку здобули 12 перемог та одного разу зіграли внічию.

"Фурія Роха" виграла Євро-2024, де в основний час не здолала тільки Німеччину у чвертьфіналі. На Мундіалі-2026 іспанці вже пробились у півфінал, напередодні здолавши Бельгію (2:1).

Зазначимо, що Луїс де ла Фуенте випередив Луї ван Гала й Еме Жаке. Вони свої безпрограшні серії на великих турнірах встановили зі збірними Нідерландів і Франції відповідно.

У півфіналі Іспанія зіграє проти Франції. Поєдинок відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Ми були набагато сильнішими за суперника: Ямал – про вихід Іспанії у півфінал ЧС-2026
Збірна Іспанії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Луїс де ла Фуенте

Збірна Іспанії з футболу

Випадковостей не буває: Меріно оцінив свій переможний гол в 1/4 фіналу ЧС-2026
Ми вже двічі обігрували їх: зірка збірної Іспанії – про матч проти Франції у півфіналі ЧС-2026
Ми були набагато сильнішими за суперника: Ямал – про вихід Іспанії у півфінал ЧС-2026
Не збираємося ні на кого вказувати пальцем: тренер збірної Бельгії відреагував на виліт із ЧС-2026
Огляд вольової звитяги Іспанії над Бельгією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026

Останні новини