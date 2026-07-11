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Тренер збірної Норвегії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2026: Англія – ​фаворит, але не явний

Денис Іваненко — 11 липня 2026, 08:04
Тренер збірної Норвегії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2026: Англія – ​фаворит, але не явний
Столе Сольбаккен
Getty Images

Наставник збірної Норвегії Столе Сольбаккен поділився думками щодо матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Англії.

Його слова передає BBC.

Фахівець заявив, що обидві команди відчувають тиск перед майбутнім протистоянням. Також він висловився про найкращих бомбардирів "трьох левів" і "вікінгів".

"Англія – ​фаворит, але не явний. Думаю, що на англійців виявляється більший тиск, ніж на нас. Ми теж перебуваємо під тиском через нашу гру. Як тільки почнеться поєдинок, то не думаю, що гравці думатимуть про нього.

Не секрет, що Кейн – лідер збірної Англії, а Голанд – наш лідер, немає сумнівів, але думаю, що ви недооцінюєте деяких інших гравців, якщо все зводите тільки до дуелі бомбардирів. Їм обом потрібна підтримка", – сказав тренер.

Зазначимо, що поєдинок між збірними Норвегії та Англії відбудеться 12 липня. Він розпочнеться опівночі.

На попередній стадії турніру "вікінги" здолали Бразилію (2:1). Англія в меншості утримала перемогу над Мексикою (3:2).

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