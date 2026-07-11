Ми вже двічі обігрували їх: зірка збірної Іспанії – про матч проти Франції у півфіналі ЧС-2026

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс поділився очікуваннями від поєдинку проти Франції у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Mundo Deportivo.

23-річний футболіст заявив, що "Фурія Роха" впевнена у своїх силах. Він усвідомлює силу майбутнього суперника, але вірить у прохід до фіналу.

"Ми вже двічі обігрували їх та хочемо зробити це знову. На нас чекає дуже важкий матч, але ми сподіваємося, що успіх буде на нашому боці. Для нейтрального глядача це буде гра, за якою дуже цікаво спостерігати", – заявив Вільямс.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру французи переграли Марокко (2:0). Збірна Іспанії виявилась сильнішою за Бельгію (2:1).

Напередодні про майбутнє протистояння також висловився Ламін Ямал. Він заявив, що команда не боїться "Ле Бльо", яких називають головним фаворитом турніру.