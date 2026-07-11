Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ми вже двічі обігрували їх: зірка збірної Іспанії – про матч проти Франції у півфіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 11 липня 2026, 09:21
Ми вже двічі обігрували їх: зірка збірної Іспанії – про матч проти Франції у півфіналі ЧС-2026
Ніко Вільямс
Getty Images

Вінгер збірної Іспанії Ніко Вільямс поділився очікуваннями від поєдинку проти Франції у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Mundo Deportivo.

23-річний футболіст заявив, що "Фурія Роха" впевнена у своїх силах. Він усвідомлює силу майбутнього суперника, але вірить у прохід до фіналу.

"Ми вже двічі обігрували їх та хочемо зробити це знову. На нас чекає дуже важкий матч, але ми сподіваємося, що успіх буде на нашому боці. Для нейтрального глядача це буде гра, за якою дуже цікаво спостерігати", – заявив Вільямс.

Зазначимо, що їхнє очне протистояння відбудеться 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На попередній стадії турніру французи переграли Марокко (2:0). Збірна Іспанії виявилась сильнішою за Бельгію (2:1).

Напередодні про майбутнє протистояння також висловився Ламін Ямал. Він заявив, що команда не боїться "Ле Бльо", яких називають головним фаворитом турніру.

Читайте також :
Де ла Фуенте після тріумфу над Бельгією у чвертьфіналі ЧС-2026: Ми можемо перемогти Францію
Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Тухель про матч з Норвегією на ЧС-2026: вся увага центральних захисників буде зосереджена на ньому
Тренер збірної Норвегії перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2026: Англія – ​фаворит, але не явний
Аргентина – Швейцарія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2026
Ми були набагато сильнішими за суперника: Ямал – про вихід Іспанії у півфінал ЧС-2026
Не збираємося ні на кого вказувати пальцем: тренер збірної Бельгії відреагував на виліт із ЧС-2026

Останні новини