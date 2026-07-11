Випадковостей не буває: Меріно оцінив свій переможний гол в 1/4 фіналу ЧС-2026

Футболіст збірної Іспанії Мікель Меріно оцінив перемогу над Бельгією (2:1) у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Marca.

Півзахисник забив вирішальний гол наприкінці зустрічі. Він відзначився взяттям воріт через дві хвилини після виходу на заміну.

Роль джокера стала вже фішкою гравця Арсенала. Після фінального свистка він був дуже щасливий.

"Це неймовірно. Навіть не знаю, що сказати. Мабуть, це ще раз підтверджує, що випадковостей не буває. Якщо тобі випадає такий момент, значить, ти до нього готовий і завжди повинен бути готовий вийти на поле. Мабуть, мені треба починати забивати раніше, щоб тренер раніше мене випускав (сміється). Але як є – коли тренер потребуватиме мене, я завжди готовий допомогти", – сказав Меріно.

Також Мікель висловився про майбутнє протистояння із Францією у півфіналі та боротьбу за трофей:

"Я повністю зосереджений на своїй справі. Не знаю, що зараз відбувається в домівках наших вболівальників – напевно, черговий вибух емоцій після перемоги на останніх хвилинах. Але для нас це лише ще один крок уперед. Залишилося зробити ще два. Неважливо, хто заб'є. Головне, щоб Іспанія перемогла та стала ще на крок ближче до своєї мети. Тепер потрібно зосередитися на підготовці та зробити все можливе, щоб обіграти Францію. Упевнений, вони переживають не менше за нас. Ми – єдина збірна у світі, якій вдалося двічі поспіль перемогти їх".

Зазначимо, що матч Франція – Іспанія відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше своїми очікуваннями від цього протистояння поділився Ламін Ямал. Він вірить, шо "Фурія Роха" здатна пройти підопічних Дідьє Дешама.