Тухель про матч з Норвегією на ЧС-2026: вся увага центральних захисників буде зосереджена на ньому

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився очікуваннями від матчу з Норвегією в 1/4 фіналу чемпіонату світу.

Його слова передає The Guardian.

Він заявив, що на "трьох левів" чиниться більше тисну через статус фаворита, ніж на суперника. Проте команда спокійно готується до гри та хоче пробитись до наступної стадії турніру.

"Я розумію, що для Норвегії ситуація дещо легша й вони можуть скористатися цим моментом. Але ми не зациклюємося на цьому, і я не відчуваю, щоб наші гравці грали зі страхом. Я не відчуваю тягаря відповідальності, пов’язаного з носінням цієї форми. І ось ми вирушаємо. Незалежно від того, хто стоїть по той бік, незалежно від того, чи є ми фаворитами, чи ні, і чи відчуваємо ми тиск. З футбольної точки зору, наша ідентичність у цьому турнірі не така очевидна. Нам важко, але це не питання відданості", – сказав Тухель.

Також німець окремо висловився про Ерлінга Голанда. Він розповів нюанси щодо того, як стримати бомбардира "вікінгів":

"Неможливо не зосередитися на ньому. У моменти гри з Голандом проявляється стільки майстерності, і потрібно ухвалити рішення, як захищатися. Він завжди опинятиметься біля дальньої штанги. Увесь світ знає, що Ерлінг любить бути там, тому питання в тому, коли вступати з ним у контакт. Потрібна командна робота, але, звичайно, вся увага наших центральних захисників буде зосереджена на ньому".

Зазначимо, що Ерлінг Голанд на ЧС-2026 провів чотири матчі. У них він забив сім голів і наразі у гонці бомбардирів поступається на один м'яч тільки Кіліану Мбаппе та Ліонелю Мессі.

Поєдинок між збірними Норвегії та Англії відбудеться 12 липня. Він розпочнеться опівночі за київським часом.

Раніше своїми очікуваннями від гри також поділився Столе Сольбаккен. Тренер "вікінгів" визнав, що підопічні Томаса Тухеля є незначними фаворитами та висловився про тиск, який чиниться на команди.