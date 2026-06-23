Норвегія та Сенегал оголосили стартові склади на матч ЧС-2026

У ніч проти 23 червня збірні Норвегії та Сенегалу зійдуться у другому турі групового етапу чемпіонату світу-20226 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими складами на очну зустріч.

Норвегія: Нюланд, Ріерсон, Аєр, Лісакер Геггем, Вольфе – Едегор, Берге, Аурснес – Нуса, Серлот, Голанд

Сенегел: Менді – Діуф, Ніакате, Кулібалі, Діатта – Гує, Камара, І. Гує, Мане, Сарр – Джексон

Початок матчу о 03:00 (за київським часом).

Інший поєдинок групи I Франція – Ірак перерваний та перенесений через погодні умови. На момент зупинки рахунок на табло був 1:0 на користь Франції. Автором наразі єдиного голу став Кіліан Мбаппе.

Також раніше Аргентина переграла Австрію завдяки дублю Ліонеля Мессі, який перевершив бомбардирський рекорд Мірослава Клозе на ЧС.