Франція – Ірак: відео голів матчу 2-го туру ЧС-2026 у групі I

Збірна Франція зустрілася з командою Іраку в матчі 2-го туру групи I на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Вже на 14-й хвилині Кіліан Мбаппе на межі штрафного майданчика бездоганно прийняв м'яч та майстерно пробив у лівий кут воріт. Француз продовжує переслідувати Мессі, який кількома годинами раніше став найкращим бомбардиром в історії ЧС.

В іншій зустрічі квартету між собою зіграють Норвегія та Сенегал. Їх зустріч відбудеться також 23 червня, стартовий свисток пролунає о 3:00 ночі за київським часом. Нагадаємо, у 1-му турі Франція перемогла Сенегал, водночас Норвегія переграла Ірак.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking абсолютним фаворитом протистояння після голу є Франція – 1,02. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 18,00, а ось в Ірак взагалі не вірять – 101,00.

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