Історичний рекорд Мессі в огляді матчу Аргентина – Австрія

Збірна Аргентини переграла Австрію з рахунком 2:0 у другому турі чемпіонату світу з футболу. Перемогу команді приніс дубль Ліонеля Мессі.

Огляд матчу

Рахунок на 38-й хвилині відкрив Мессі, який наприкінці гри оформив дубль і закріпив успіх Аргентини. Зазначимо, що до цього він схибив з пенальті й став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими одинадцятиметровими.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група J, 2 тур

22 червня

Аргентина – Австрія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Мессі, 2:0 – 90+5 Мессі

Нереалізований пенальті: Мессі (9)

Попередження: Медіна (38), Паредес (90+2) – Пош (40), Лаймер (76)

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Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію. В іншому матчі 2-го туру групи J між собою зіграють Йорданія та Алжир. Це протистояння відбудеться 23 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.