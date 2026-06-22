Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Історичний рекорд Мессі в огляді матчу Аргентина – Австрія

Олександр Булава — 22 червня 2026, 23:04
Історичний рекорд Мессі в огляді матчу Аргентина – Австрія
Ліонель Мессі
Getty Images

Збірна Аргентини переграла Австрію з рахунком 2:0 у другому турі чемпіонату світу з футболу. Перемогу команді приніс дубль Ліонеля Мессі.

Огляд матчу

Рахунок на 38-й хвилині відкрив Мессі, який наприкінці гри оформив дубль і закріпив успіх Аргентини. Зазначимо, що до цього він схибив з пенальті й став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими одинадцятиметровими.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група J, 2 тур
22 червня

Аргентина – Австрія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Мессі, 2:0 – 90+5 Мессі

Нереалізований пенальті: Мессі (9)

Попередження: Медіна (38), Паредес (90+2) – Пош (40), Лаймер (76)

Читайте також :
оновлено Мессі перевершив Клозе, встановивши абсолютний рекорд ЧС

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію. В іншому матчі 2-го туру групи J між собою зіграють Йорданія та Алжир. Це протистояння відбудеться 23 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Ліонель Мессі

Без варіантів: Мессі отримав нагороду найкращого гравця матчу з Австрією
Мессі перевершив Клозе, встановивши абсолютний рекорд ЧС
Мессі став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті
Такого більше не буде: зірка Ліверпуля – про вплив Мессі на збірну Аргентини
Легенда Барселони назвав найкращий матч Мессі в кар'єрі

Останні новини