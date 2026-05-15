Скала 1911 обіграла Атлет Київ у 32 турі Другої ліги

Володимир Слюсарь — 15 травня 2026, 14:04
У п'ятницю, 15 травня, відбувся матч 32 туру у Другій лізі сезону-2025/26.

Скала 1911 виявилася сильнішою за київський Атлет. Стрияни швидко відкрили рахунок завдяки голу Мальського вже на 8-й хвилині, проте ще до перерви Бабич повернув інтригу в матч, відновивши паритет.

У другому таймі гравці Скали зуміли дотиснути суперника: на 58-й хвилині Каранга знову вивів свою команду вперед, а під завісу зустрічі Фетько поставив крапку в матчі. У підсумку – впевнена перемога стриян з рахунком 3:1.

Чемпіонат України – Друга ліга
32 тур, 15 травня

Скала 1911 – Атлет Київ 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Мальський, 1:1 – 38 Бабич, 2:1 – 58 Каранга, 3:1 – 85 Фетько

У попередній зустрічі, 20 березня, команди видали гольову феєрію, забивши на двох сім голів.

Нагадаємо, що 15 травня у будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату Другої ліги сезону 2025/26, а також поєдинків плейоф за право участі у змаганнях Першої ліги наступного сезону.

Також у неділю, 10 травня, відбулися матчі 31 туру Другої ліги-2025/26, де Полісся-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги.

