Визначилися дати матчів плей-офф за право участі у Першій лізі
У Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату Другої ліги сезону 2025/26, також поєдинків плейоф за право участі у змаганнях Першої ліги наступного сезону.
Про це повідомив сайт ПФЛ.
У жеребкуванні взяли участь менеджер Відділу з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ Юрій Іванченко та менеджер із роботи з лігами ПФЛ Сергій Анненко.
Згідно з регламентом, переможці груп А і Б Другої ліги напряму виходять до Першої ліги. Команди, що посіли третє і четверте місця, зіграють у плейоф із представниками Першої ліги, які займуть 13-те та 14-те місця.
Спочатку визначаються чемпіон, срібний та бронзовий призери чемпіонату. Ці поєдинки відбудуться на нейтральному полі та складатимуться з одного матчу.
Матч за перше місце у Другій лізі
- Перше місце Групи Б (номінальний господар) – перше місце Групи А (базова дата матчу – 27 травня)
Матч за третє місце у Другій лізі
- Друге місце Групи Б (номінальний господар) – друге місце Групи А (базова дата матчу – 30 травня)
Після визначення призерів чемпіонату будуть зіграні матчі етапу плейоф за право участі у змаганнях Першої ліги. Цей раунд складатиметься з двох поєдинків.
Матчі за право участі у змаганнях Першої ліги сезону 2026/27
Перша пара
- 4-те місце Другої ліги – 13-те місце Першої ліги (базова дата матчу – 4 червня)
- 13-те місце Першої ліги – 4-те місце Другої ліги (базова дата матчу – 10 червня)
Друга пара
- 3-тє місце Другої ліги – 14-те місце Першої ліги (базова дата матчу – 4 червня)
- 14-те місце Першої ліги – 3-тє місце Другої ліги (базова дата матчу – 10 червня)
Поєдинки останнього 33-го туру чемпіонату Другої ліги відбудуться з 22 по 24 травня. Наразі у групі А лідирує Куликів-Білка, а у групі Б – київський Локомотив.
