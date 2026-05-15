Визначилися дати матчів плей-офф за право участі у Першій лізі

У Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату Другої ліги сезону 2025/26, також поєдинків плейоф за право участі у змаганнях Першої ліги наступного сезону.

Про це повідомив сайт ПФЛ.

У жеребкуванні взяли участь менеджер Відділу з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ Юрій Іванченко та менеджер із роботи з лігами ПФЛ Сергій Анненко.

Згідно з регламентом, переможці груп А і Б Другої ліги напряму виходять до Першої ліги. Команди, що посіли третє і четверте місця, зіграють у плейоф із представниками Першої ліги, які займуть 13-те та 14-те місця.

Спочатку визначаються чемпіон, срібний та бронзовий призери чемпіонату. Ці поєдинки відбудуться на нейтральному полі та складатимуться з одного матчу.

Матч за перше місце у Другій лізі

Перше місце Групи Б (номінальний господар) – перше місце Групи А (базова дата матчу – 27 травня)

Матч за третє місце у Другій лізі

Друге місце Групи Б (номінальний господар) – друге місце Групи А (базова дата матчу – 30 травня)

Після визначення призерів чемпіонату будуть зіграні матчі етапу плейоф за право участі у змаганнях Першої ліги. Цей раунд складатиметься з двох поєдинків.

Матчі за право участі у змаганнях Першої ліги сезону 2026/27

Перша пара

4-те місце Другої ліги – 13-те місце Першої ліги (базова дата матчу – 4 червня)

13-те місце Першої ліги – 4-те місце Другої ліги (базова дата матчу – 10 червня)

Друга пара

3-тє місце Другої ліги – 14-те місце Першої ліги (базова дата матчу – 4 червня)

14-те місце Першої ліги – 3-тє місце Другої ліги (базова дата матчу – 10 червня)

Поєдинки останнього 33-го туру чемпіонату Другої ліги відбудуться з 22 по 24 травня. Наразі у групі А лідирує Куликів-Білка, а у групі Б – київський Локомотив.

