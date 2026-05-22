Локомотив вийшов у Першу лігу, Колос-2 зіграє у плейоф за підсумками 33 туру Другої ліги

Олександр Булава — 22 травня 2026, 16:35
Локомотив Київ

У п'ятницю, 22 травня, відбулись матчі 33 туру чемпіонату України у Другій лізі.

У Володимирівці втретє в сезоні Локомотив обіграв Пенуел (2:0, 4:0, 5:0), що дозволило команді виграли Групу Б Другої ліги-2025/26 та напряму вийти у Першу лігу.

У Демидові Колос-2 розгромив Діназ та забезпечив собі участь у плейоф Другої ліги у матчі за бронзу.

Чемпіонат України – Друга ліга
 33 тур, 22 травня
Група А

ФК Ужгород – Нива (Вінниця) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Кічун, 2:0 – 51 Ховайко

Буковина-2 (Чернівці) – Полісся-2 (Житомир) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Йока, 0:2 – 86 Данфака

Реал-Фарма – Куликів-Білка 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Волков, 0:2 – 58 Бей, 0:3 – 60 Бей

Група Б

Пенуел (Кривий Ріг) – Локомотив (Київ) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 47 Мордас, 0:2 – 53 Савчук

Діназ (Вишгород) – Колос-2 (Ковалівка) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 24 Тарануха, 0:2 – 60 Любко, 0:3 – 71 Журавель

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – ФК Тростянець 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Чеглов, 1:1 – 85 Попович

Напередодні Куликів-Білка розписала бойову нічию з Буковиною-2.

