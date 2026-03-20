Скала 1911 та Атлет Київ гольовою феєрією відкрили програму 22 туру Другої ліги

У п'ятницю, 20 березня, стартувала весняна частина Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У першому матчі 22 туру зустрічались Скала 1911 та Атлет Київ. Команди видали гольову феєрію, забивши на двох сім голів.

У матчі були справжні гойдалки. Спочатку гості забезпечили собі гандикап у два голи, завдяки дублю Ростислава Бабича, проте ще до кінця першого тайму господарі відігрались – двома взяттями воріт відповів Ян Каранга.

На початку другої половини зустрічі Скалу 1911 вивів уперед Денис Гаркавенко. Проте все ж таки тріумфував у цьому протистоянні Атлет – голи Сергія Шишкіна та Михайла Кляцького принесли столичній команді перемогу.

Чемпіонат України – Друга ліга

22 тур, 20 березня

Скала 1911 – Атлет Київ 3:4 (2:2)

Голи: 0:1 – 2 Бабич, 0:2 – 12 Бабич, 1:2 – 33 Каранга, 2:2 – 44 Каранга, 3:2 – 50 Гаркавенко, 3:3 – 62 Шишкін, 3:4 – 77 Кляцький.

