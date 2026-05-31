Визначився чемпіон Другої ліги України сезону-2025/26

У неділю, 31 травня, відбувся матч за перше місце у Другій лізі України, у якому ФК Куликів-Білка обіграв столичний Локомотив та став чемпіоном першості сезону-2025/26.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Як відомо, Локомотив завершив чемпіонат на першому місці в групі Б, тоді як ФК Куликів-Білка виграв групу А.

Обидві команди підвищилися у класі. У наступному сезоні вони зіграють у Першій лізі.

Чемпіонат України – Друга ліга

Матч за 1 місце, 31 травня

Локомотив Київ – Куликів-Білка 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Панасюк, 1:1 – 56 Мордас, 1:2 – 87 Волков

Напередодні Колос-2 мінімально переміг Полісся-2 та став бронзовим призером Другої ліги.