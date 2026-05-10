Полісся-2 і Локомотив здобули розгромні перемоги в 31 турі Другої ліги

У неділю, 10 травня, відбулися матчі 31 туру Другої ліги-2025/26. У Групі А лідер, Куликів-Білка, на виїзді обіграв Вільхівці. Полісся-2 розгромив Ужгород із рахунком 4:0. Буковина у протистоянні аутсайдерів виявилася сильнішою за Реал Фарма, а Атлет і вінницька Нива сильнішого не виявили.

У групі Б лідер, Локомотив, на виїзді розгромив Чорноморець-2. Їхній найближчий переслідувач, Колос-2, втратив очки у виїзному матчі з аутсайдером, Гірником-Спорт. Ребел виявився сильнішим за Олександрію-2, а Лівий Берег-2 і Тростянець сильнішого не виявили.

Чемпіонат України – Друга ліга

31 тур, 10 травня

Група А

Лісне – Самбір-Нива-2 – -:+

Атлет – Нива Вінниця – 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 24 Погорілий, 1:1 – 27 Крицький (з пенальті)

Ужгород – Полісся-2 – 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Іванов, 0:2 – 55 Караман, 0:3 – 70 Піреш, 0:4 – 90+1 Йока

Буковина-2 – Реал Фарма – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Шихалєєв, 1:1 – 27 Савін (з пенальті), 2:1 – 90+2 Кермач

Вільхівці – Куликів-Білка – 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Галадей (з пенальті), 0:2 – 71 Бей

Група Б

Чорноморець-2 – Локомотив – 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Ярмола, 0:2 – 53 Савчук, 0:3 – 73 Зубков, 0:4 – 77 Мельниченко, 0:5 – 88 Тименко (з пенальті)

Пенуел – Діназ – 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 – 5 Полтавець, 2:0 – 27 Лєбєдєв, 3:0 – 34 Полтавець, 3:1 – 41 Пономаренко, 3:2 – 59 Бобіта, 4:2 – 88 Тарасенко

Гірник-Спорт – Колос-2 – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Димнич, 1:1 – 82 Володимирович

Ребел – Олександрія-2 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 50 Андрухів

Лівий Берег-2 – Тростянець – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Корнієнко, 1:1 – 79 Сліпухін

Нагадаємо, у 30 турі Куликів-Білка обіграла Ужгород, а Діназ розгромив Гірник-Спорт.