Колос-2 мінімально переміг Полісся-2 та став бронзовим призером Другої ліги

У середу, 27 травня, відбувся матч за третє місце у Другій лізі, в якому зустрічалися Колос-2 та Полісся-2.

Поєдинок на "Черкаси-Арені" завершився перемогою ковалівської команди з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку на 36-й хвилині зустрічі забив колишній форвард Вереса та Карпат Ростислав Тарануха.

Завдяки цій перемозі Колос-2 здобув бронзові медалі Другої ліги сезону-2025/26. Житомирська команда посіла четверте місце.

Чемпіонат України – Друга ліга

Матч за третє місце, 27 травня

Колос-2 – Полісся-2 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Тарануха

Зазначимо, що Колос-2 та Полісся-2 зіграють у перехідних матчах за право грати у Першій лізі.

Нагадаємо, що за підсумками чемпіонату у Другій лізі прямі путівки до Першої ліги здобули Куликів-Білка та київський Локомотив. Володарі "золота" та "срібла" у третьому українському дивізіоні визначаться 31 травня.