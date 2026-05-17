Тростянець розгромив Чорноморець-2, Лівий Берег-2 на виїзді здолав Олександрію-2 у 32 турі Другої ліги

У неділю, 17 травня, відбулися два матчі 32-го туру чемпіонату України у Другій лізі сезону 2025/26.

У Групі Б Тростянець з розгромним рахунком переміг другу команду одеського Чорноморця. У команді із Сумщини дублем відзначився Сліпухін, а ще один гол на свій рахунок записав Мороховець.

В іншому поєдинку ігрового дня Олександрія-2 вдома поступилася Лівому Берегу-2. "Містяни" були близькими до камбеку. Поступаючись 1:3, вони скоротили розрив у рахунку до мінімуму. Проте наприкінці зустрічі підопічні Віктора Бицюри залишилися в меншості та не змогли вирвати нічию.

Чемпіонат України – Друга ліга

32 тур, 17 травня

Група Б

Тростянець – Чорноморець-2 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Сліпухін, 2:0 – 55 Сліпухін, 3:0 – 90+1 Мороховець

Олександрія-2 – Ліваий-Берег-2 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Гереш, 0:2 – 38 Араужо, 1:2 – 39 Шаповалов, 1:3 – 50 Корнієнко, 2:3 – 60 Грузин

Нагадаємо, що в суботу, 17 травня, Куликів-Білка розписав бойову нічию з Буковиною-2, а київський Локомотив декласував Гірник-Спорт.