Сімеоне – про 200-й гол Грізманна за Атлетико: У таланту немає віку

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне висловив своє захоплення досягненням легенди мадридського клубу Антуана Грізманна.

Слова 55-річного аргентинця наводить Into The Calderon.

У матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (5:1) Грізманн відзначився голом, який став для нього 200-м у футболці "кольчонерос". 34-річний француз став першим футболістом в історії клубу, якому вдалося подолати цю позначку.

"Я вдячний Антуану за час, проведений в Атлетіко, не кажучи вже про його 200 голів. Я пам'ятаю, як він прийшов до нас як вінгер, який грав ліворуч. Ми заохочували його використовувати його найкращі якості: швидкість, гру головою, ліву ногу, талант гри один на один – поставивши його на позицію відтягнутого форварда та центрфорварда. Це допомогло йому зіграти на цій позиції на чемпіонаті світу та стати чемпіоном світу. Він завжди був взірцем для наслідування в усьому, від своїх зусиль та трудової етики до радості, яку він приносив команді. Сьогодні вдячність наших уболівальників за те, що Антуан нам дає, цілком заслужена. Талант не має віку. Він віддав усе і продовжуватиме віддавати все. Я дуже радий, що він продовжує бути поруч зі мною", – сказав Сімеоне.

Антуан Грізманн став найкращим бомбардиром в історії Атлетико 10 січня 2024 року, забивши гол у ворота Реала (3:5) у матчі Суперкубку Іспанії. Грізманн побив рекорд легенди іспанського футболу Луїса Арагонеса (173 голи), який тримався з 1974 року.

Нагадаємо, що одноклубник Грізманна Хуліан Альварес прокоментував чутки про його можливий перехід до Барселони, яка вчора, 1 жовтня, зазнала поразки у матчі проти ПСЖ (1:2) Іллі Забарного у Лізі чемпіонів.