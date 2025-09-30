Грізманн відзначився історичним голом за Атлетико

Нападник Антуан Грізманн відзначився 200 голом у складі Атлетико Мадрид.

Ювілейний гол француз забив у матчі проти Айнтрахта у межах 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Він став першим гравцем у складі "матрацників", який досяг показника 200 м'ячів за клуб.

Другим найкращим голеадором є Луїс Арагонес, у якого 172 забитих голи.

200 goals in red and white.



Нападник також є восьмим гравцем з найбільшою кількістю матчів (454), а також третім неіспанським гравцем у списку, поступаючись лише Облаку та Корреа.

Нагадаємо, напередодні Атлетико святкував перемогу в дербі над мадридським Реалом.