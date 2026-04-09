Сімеоне – про перемогу Атлетико над Барселоною в ЛЧ: Другий гол додав нам впевненості

Головний тренер мадридського Атлетико Дєіго Сімеоне висловився про виїзну перемогу над Барселоною у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів (0:2).

Його цитує УЄФА.

Аргентинський наставник не пригадав, чи перемагали його підопічні колись на "Камп Ноу", назвавши "блаугранас" найкращою командою в Європі разом із ПСЖ та Баварією.

Сімеоне додав, що завдяки злагодженій командній роботі їм вдалося скористатися ключовими моментами у поєдинку.

"Другий гол додав нам впевненості, і шкода, що ми не змогли збільшити перевагу ще більше. Я міг би розповісти вам тисячу історій про матчі, де ми завдавали 30 ударів і не забивали. Футбол прекрасний тим, що реалізація моментів є ключовим фактором. Сьогодні ми були надзвичайно холоднокровними. В інші вечори нам це не вдавалося. Ми знали, що Барса створює свою високу лінію захисту. Ми добре працювали над цим. Ми завдали їм шкоди майже в кожному матчі подібними ситуаціями – голами та моментами, які ми створювали. Було важко, тому що вони дуже добре пресингують, вони позбавляють вас часу", – сказав коуч "матрацників".

Сімеоне похвалив свою команду та окремо відзначив авторів голів – Хуліана Альвареса та Александера Сьорлота.

"Хороший результат, але з суперником, який, напевно, змусить нас страждати у вівторок", – підсумував спеціаліст.

Матч-відповідь Атлетико – Барселона відбудеться 14 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Напередодні Сімеоне пригадав зворушливу історію з дитинства за участю Мірчі Луческу, серце якого перестало битися 7 квітня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що аргентинський фахівець буде керувати мадридським клубом ще як мінімум до кінця наступного сезону-2026/27.