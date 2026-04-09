Ще нічого не вирішено: Альварес оцінив перемогу Атлетико над Барселоною у чвертьфіналі ЛЧ

Денис Іваненко — 9 квітня 2026, 08:41

Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес оцінив виїзну перемогу своєї команди в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:0).

Його слова передає AS.

Аргентинець став автором першого гола, забивши красивим ударом зі штрафного. Він розповів, що напередодні гри відпрацьовував цей елемент, але на тренуванні йому не вдавалось так якісно влучати.

"Ще нічого не вирішено. Попереду ще 90 хвилин. Ми усвідомлюємо свою перевагу й те, що маємо нею скористатися вдома, перед нашими вболівальниками, але це буде нелегко. Потрібно багато працювати та зосередитися на своїй грі.

Вилучення Кубарсі? Він був позаду. Не знаю, як саме він його зачепив, але будучи останнім захисником… А ще арбітр подивився VAR – все очевидно. Учора я тренувався з Баеною. Виконав п'ять чи шість ударів і жодного не забив. Важливим був саме сьогоднішній, у ключовий момент, і він дуже допоміг команді", – сказав Альварес.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні 26-річний нападник провів 45 поєдинків на клубному рівні. В них він забив 18 голів і віддав 9 асистів.

Матч-відповідь між Атлетико та Барселоною відбудеться 14 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

