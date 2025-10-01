Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Альварес: Чутки про Барселону? Люди завжди щось говорять

Олексій Погорелов — 1 жовтня 2025, 15:37
Хуліан Альварес
Хуліан Альварес
Getty Images

Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес прокоментував чутки, які відправляють його до Барселони.

Слова 25-річного аргентинця наводить ESPN.

Після впевненої перемоги над Айнтрахтом (5:1) у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів Альварес відповів на питання про його потенційний перехід до Барселони.

Аргентинця почали пов'язувати з трансфером до Каталонії через погані результати "матрацників" на старті сезону, а також через ніби погані стосунки з головним тренером Дієго Сімеоне. Проте "Паук" запевнив, що збирається вигравати трофеї саме на "Метрополітано".

"Послухайте, я дуже спокійно до цього ставлюся. Люди завжди говорять. Минулого року теж було багато розмов, але сезон тільки починається, і я зосереджений на тому, щоб щодня ставати кращим, робити все можливе для клубу, допомагати своїм партнерам по команді і перемагати тут. Це все, про що я думаю. Те, що люди пишуть у соціальних мережах, не має значення", – заявив Альварес.

У нинішньому сезоні Хуліан Альварес записав на свій рахунок 7 голів та 3 результативні передачі у 8 матчах Атлетико в усіх турнірах.

Нагадаємо, що минулими вихідними Альварес оформив дубль у розгромній перемозі Атлетико в мадридському дербі проти Реала (5:2).

Зазначимо, що у поєдинку Ліги чемпіонів проти Айнтрахта ювілейним голом відзначився легенда "кольчонерос" Антуан Грізманн.

Барселона Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Хуліан Альварес Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

Грізманн відзначився історичним голом за Атлетико
Сімеоне дискваліфікували за сутичку з уболівальником Ліверпуля
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів
Дубль Альвареса в огляді матчу Ла Ліги між Атлетико та Реалом
Атлетико з дублем Альвареса розгромив Реал, Атлетик програв Вільярреалу в 7-му турі Ла Ліги

Останні новини