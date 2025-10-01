Альварес: Чутки про Барселону? Люди завжди щось говорять

Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес прокоментував чутки, які відправляють його до Барселони.

Слова 25-річного аргентинця наводить ESPN.

Після впевненої перемоги над Айнтрахтом (5:1) у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів Альварес відповів на питання про його потенційний перехід до Барселони.

Аргентинця почали пов'язувати з трансфером до Каталонії через погані результати "матрацників" на старті сезону, а також через ніби погані стосунки з головним тренером Дієго Сімеоне. Проте "Паук" запевнив, що збирається вигравати трофеї саме на "Метрополітано".

"Послухайте, я дуже спокійно до цього ставлюся. Люди завжди говорять. Минулого року теж було багато розмов, але сезон тільки починається, і я зосереджений на тому, щоб щодня ставати кращим, робити все можливе для клубу, допомагати своїм партнерам по команді і перемагати тут. Це все, про що я думаю. Те, що люди пишуть у соціальних мережах, не має значення", – заявив Альварес.

У нинішньому сезоні Хуліан Альварес записав на свій рахунок 7 голів та 3 результативні передачі у 8 матчах Атлетико в усіх турнірах.

Нагадаємо, що минулими вихідними Альварес оформив дубль у розгромній перемозі Атлетико в мадридському дербі проти Реала (5:2).

Зазначимо, що у поєдинку Ліги чемпіонів проти Айнтрахта ювілейним голом відзначився легенда "кольчонерос" Антуан Грізманн.