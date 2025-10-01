Карабах з Кащуком обіграв Копенгаген у 2 турі Ліги чемпіонів

У середу, першого жовтня, продовжились матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

У перший ігровий слот Карабах вдома обіграв данський Копенгаген. Це друга поспіль перемога азербайджанського клубу у турнірі, у 1 турі на виїзді була обіграла Бенфіка.

Український нападник Карабаха Олексій Кащук розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 70-й хвилині гри.

Ліга чемпіонів – основний етап

2 тур, 1 жовтня

Карабах – Копенгаген 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Зубір, 2:0 – 83 Аддаї

Роял Уніон – Ньюкасл 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 17 Вольтемаде, 0:2 – 43 Гордон, 0:3 – 64 Гордон, 0:4 – 80 Барнс

Згодом лондонський Арсенал після напруженої перемоги в матчі АПЛ зіграє з Олімпіакосом, а Ілля Забарний у складі ПСЖ у центральному поєдинку дня зустрінеться з Барселоною.

22:00 Арсенал – Олімпіакос

22:00 Баєр – ПСВ

22:00 Барселона – ПСЖ

22:00 Боруссія Дортмунд – Атлетик

22:00 Вільярреал – Ювентус

22:00 Монако – Манчестер Сіті

22:00 Наполі – Спортинг

Напередодні Бенфіка з українцями у складі поступилась Челсі, а Галатасарай сенсаційно переграв Ліверпуль.