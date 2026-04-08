Дякую тобі за все, що ти нам дав: Сімеоне емоційно подякував Грізманну за його кар'єру в Атлетико

Головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне висловив слова вдячності Антуану Грізманну за його багаторічну кар'єру в клубі.

Його слова передає ESPN.

"Я хотів скористатися цією нагодою, щоб висловитися не лише з позиції тренера, а й як уболівальник Атлетико, яким я є. Я хочу подякувати тобі за твою наполегливу працю та скромність. Ти – людина, гідна поваги, у суспільстві, де молоді люди потребують таких зразків для наслідування, як ти. Дякую тобі за все, що ти нам дав, даєш і продовжуватимеш давати.

Дякую тобі за твою відданість, за те, що ти вмієш розрізняти нашу дружбу та професійні стосунки між тренером і гравцем. Я бачу в тобі насамперед гравця, а вже потім – друга. У нас залишилося вісім матчів чемпіонату, один матч Кубку і – якщо Бог дасть – ще п'ять матчів у Лізі чемпіонів".

Наприкінці своєї промови аргентинський тренер віджартувався:

"Я закликаю вас і далі отримувати задоволення. Я дуже піклуюся про вас. Але якщо ви завтра не будете бігати, то вийдете з гри!".

Журналісти запитали Сімеоне, чи є Грізманн найкращим гравцем, якого він колись тренував. Аргентинський фахівець відповів, що це правда.

"Я вдячний за те, що у мене був такий футболіст, який зміг змінити хід гри. Він прийшов у команду як фланговий гравець і провів три важкі місяці, намагаючись зрозуміти, де саме йому знайти своє місце.

Я сказав йому, що бачу його на більш центральній позиції – такій, що вимагає неймовірної психічної витривалості. З того часу він часто завершував сезон як наш найкращий бомбардир. Так, він справді один із найкращих гравців, яких я коли-небудь мав".

Сам французький нападник сидів весь цей час на пресконференції та був розчулений словами свого тренера. Він обіцяв віддячити Сімеоне, коли вони зустрінуться сім'ями. Також "маленький принц" заявив, що наразі зосереджений на майбутньому протистоянні з Барселоною у Лізі чемпіонів, а не на переїзді до США.

"Я працював і намагався зрозуміти, чого від мене чекає Сімеоне. Зараз не час говорити про Орландо і про те, що я там робитиму. Завтра ми граємо у чвертьфіналі, і це щось неймовірне. Багато футболу високого рівня. Я маю ясний розум, щоб зіткнутися з цим, і хочу допомогти йому, як тільки зможу".

Нагадаємо, Антуан Грізманн приєднається до американського клубу Орландо Сіті, коли закінчиться поточний сезон. Раніше гравець відклав свій перехід через виступи мадридців у кубку країни, де 18 квітня команда зіграє у фіналі проти Реал Сосьєдада.

Відзначимо, що Антуан вперше перебрався до "матрацників" ще у 2014-му, але згодом перейшов до Барселони. Друге пришестя француза у Мадрид відбулось влітку 2023-го. Сумарно у футболці мадридського гранда Грізманн провів вже 488 матчів (211 голів та 97 асистів).