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Бондаренко: Мальдера – дуже позитивна, відкрита людина

Олег Дідух — 13 червня 2026, 13:03
Бондаренко: Мальдера – дуже позитивна, відкрита людина
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко поділився своєю думкою щодо нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери.

Слова хавбека наводить Obozrevatel.

"Дуже позитивна, дуже відкрита людина. З такими поглядами на футбол – дуже сучасними і дуже тактичними. Дуже багато тактики навчав нас ці 10 днів. Тому справді дуже сподобалось і залишились дуже приємні враження.

Мальдера – італієць із українською душею? Я думаю, це можна помітити за ці 10 днів: як він ставиться до вболівальників, як він говорить у інтерв'ю, і от зараз відвідував шпиталь. Тому я не думаю, що це порожні слова від нього. Я думаю, видно, як він переживає і за нашу країну, і за збірну", – заявив гравець.

Раніше своїми враженнями від першого збору під керівництвом Мальдери поділився Анатолій Трубін.

Збірна України з футболу Артем Бондаренко Андреа Мальдера

Артем Бондаренко

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