Бондаренко: Мальдера – дуже позитивна, відкрита людина

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко поділився своєю думкою щодо нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери.

Слова хавбека наводить Obozrevatel.

"Дуже позитивна, дуже відкрита людина. З такими поглядами на футбол – дуже сучасними і дуже тактичними. Дуже багато тактики навчав нас ці 10 днів. Тому справді дуже сподобалось і залишились дуже приємні враження.

Мальдера – італієць із українською душею? Я думаю, це можна помітити за ці 10 днів: як він ставиться до вболівальників, як він говорить у інтерв'ю, і от зараз відвідував шпиталь. Тому я не думаю, що це порожні слова від нього. Я думаю, видно, як він переживає і за нашу країну, і за збірну", – заявив гравець.