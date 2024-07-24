Шовковський пояснив, чому Тимчик не потрапив у заявку на матч із Партизаном

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик пропустив матч проти Партизана у Лізі чемпіонів через травму, яку він отримав на тренувальних зборах.

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський на післяматчевій пресконференції.

"На жаль, ще під час зборів він отримав травму й зараз відновлюється. Він із нами, тож чекаємо, коли Олександр зможе приступити до повноцінних тренувань. Поки що він працює індивідуально", — розповів керманич Динамо.

Нагадаємо, що відсутність Тимчика не завадила "біло-синім" розгромити Партизан з рахунком 6:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.