Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шовковський пояснив, чому Тимчик не потрапив у заявку на матч із Партизаном

Владислав Уткін — 24 липня, 00:32
Шовковський пояснив, чому Тимчик не потрапив у заявку на матч із Партизаном

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик пропустив матч проти Партизана у Лізі чемпіонів через травму, яку він отримав на тренувальних зборах.

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Шовковський на післяматчевій пресконференції.

"На жаль, ще під час зборів він отримав травму й зараз відновлюється. Він із нами, тож чекаємо, коли Олександр зможе приступити до повноцінних тренувань. Поки що він працює індивідуально", — розповів керманич Динамо.

Нагадаємо, що відсутність Тимчика не завадила "біло-синім" розгромити Партизан з рахунком 6:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.

Динамо Київ Олександр Шовковський Олександр Тимчик

Олександр Тимчик

Динамо оголосило список з 29 гравців, які вирушили на збори в Австрії
Федорчук: Тимчик навіть у Динамо так добре не грає
Тимчик ледь стримав сльози у флешзоні після вильоту з Євро-2024
Тимчик: Ми хотіли принести українцям радість, щоб вони пишалися
КДК УАФ оштрафував Динамо

Останні новини