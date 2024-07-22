Шовковський: Дії Партизану не є дружніми щодо України
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський засудив поїздку сербського Партизана на товариський турнір у Москві.
Про це тренер розповів на пресконференції перед матчем.
"Ми з величезним нерозумінням сприйняли поїздку Партизана до Москви на "братський турнір", де вони зіграли серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну та загарбницьку війну. Окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села. Вбиваючи наших людей та дітей.
Особливо зважаючи на чітке рішення УЄФА — виключити російські клуби з усіх міжнародних змагань, яке було ухвалене після повномасштабної агресії Росії.
Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем", — розповів тренер.
Також Шовковський повідомив, що Динамо, через такі дії сербського клубу, змушене відмовитися від всіх офіційних заходів напередодні поєдинку.
Проте враховуючи всі обставини, ми вимушені відмовитися від всіх офіційних заходів. Наша позиція базується виключно на діях футбольного клубу Партизан, який поїхав на турнір до країни, яка вбиває громадян України. Ми вважаємо, що ці дії не є дружніми щодо нашого клубу і нашої країни", — сказав Шовковський.
Нагадаємо, матч з Партизаном відбудеться 23 липня. Початок зустрічі на "Арені Люблін" — о 21:00 за київським часом.