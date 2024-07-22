Шовковський: Дії Партизану не є дружніми щодо України

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський засудив поїздку сербського Партизана на товариський турнір у Москві.

Про це тренер розповів на пресконференції перед матчем.

"Ми з величезним нерозумінням сприйняли поїздку Партизана до Москви на "братський турнір", де вони зіграли серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну та загарбницьку війну. Окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села. Вбиваючи наших людей та дітей.

Особливо зважаючи на чітке рішення УЄФА — виключити російські клуби з усіх міжнародних змагань, яке було ухвалене після повномасштабної агресії Росії.

Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем", — розповів тренер.