Уперше в історії шість команд з однієї асоціації зіграють у Лізі чемпіонів

Шість клубів з Англійської Прем'єр-ліги гарантовано зіграють у Лізі чемпіонів сезону-2025/2026.

Про це стало відомо після того, як Манчестер Юнайтед та Тоттенгем вийшли до фіналу Ліги Європи. Це означає, що англійська команда за межами першої п'ятірки турнірної таблиці точно виграє другий за престижністю єврокубок та кваліфікується до ЛЧ.

Зауважимо, що раніше неможливо було побачити 6 команд у ЛЧ через те, що максимум 4 колективи могли вийти через чемпіонат.

Після зміни формату Ліги чемпіонів дві найкращі асоціації сезону отримують додаткове місце в ЛЧ. У нинішній кампанії цими лігами стали італійська Серія А та німецька Бундесліга.

АПЛ першою цього сезону гарантувала п'яту команду в ЛЧ, а тепер матиме шостого представника у найпрестижнішому європейському клубному турнірі наступного сезону. П'ять учасників Ліги чемпіонів також буде від іспанської Ла Ліги.