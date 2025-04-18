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Ла Ліга матиме п'ять команд у Лізі чемпіонів сезону-2025/26

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 08:21
Ла Ліга матиме п'ять команд у Лізі чемпіонів сезону-2025/26

Ла Ліга матиме п'ять команд у сезоні-2025/26 в Лізі чемпіонів.

Про це стало відомо з таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Виліт Лаціо зробив чемпіонат Іспанії недосяжним для Серії А за підсумками цієї кампанії, а успіхи Барселони, Атлетика та Бетіса лише закріпили успіх.

Італія не зможе поліпшити свою позицію навіть попри участь Інтера та Фіорентини у півфіналах Ліги чемпіонів та Ліги конференцій відповідно.

Нагадаємо, напередодні Лаціо у серії пенальті поступився Буде-Глімту та залишив Лігу Європи.

Раніше Англійська Прем'єр-ліга забронювала собі додатковий слот у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

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