АПЛ гарантувала п'ятий слот у Лізі чемпіонів наступного сезону

Англійська Прем'єр-ліга стане однією з двох європейських ліг, які отримають додаткове місце в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

Це сталося після розгромної перемоги лондонського Арсенала над мадридським Реалом. Англійські команди заробили достатньо очок, щоб гарантувати перші два місця в рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА.

Окрім того, є ймовірність, що Англія отримає відразу 7 слотів у наступному розіграші ЛЧ. Це станеться за умови, що Лігу чемпіонів та Лігу Європи виграють англійські команди, які не входитимуть до п'ятірки турнірної таблиці АПЛ.

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Нагадаємо, що Арсенал здобув розгромну перемогу над Реалом, забивши три голи в другому таймі. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч провів на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускав поєдинок через пошкодження отримане у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.