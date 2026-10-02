Гравця Брайтона вперше в історії було визнано найкращим футболістом місяця АПЛ

Вперше в історії гравця Брайтона було визнано найкращим футболістом місяця Англійської Прем'єр-ліги. У вересні цього року це звання здобув 35-річний німецький півзахисник Паскаль Гросс.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Протягом цього місяця хавбек забив 2 голи та віддав 3 асисти, що є найбільшим показником результативності серед інших гравців англійської першості.

У боротьбі за цю нагороду німець випередив свого партнера по команді Хараламбоса Костуласа, Мохамеда Беллумі (Галл Сіті), Джейдена Богла (Лідс Юнайтед), дует з Ліверпуля – Александра Ісака та Жеремі Жаке, Кевіна Шаде (Брентфорд) та Антуана Семеньйо (Манчестер Сіті).

Варто зазначити, що Гросс також став шостим найстаршим володарем цієї нагороди з часу її заснування. Його випереджає на 6 місяців Пол Скоулз. Натомість рекордсменом досі залишається ексзахисник Вест Гема та збірної Англії Стюарт Пірс (38 років і 10 місяців).

7 найстарших володарів нагороди найкращому гравцю місяця в АПЛ.

Стюарт Пірс (Вест Гем, лютий 2001) – 38 років і 10 місяців Тедді Шерінгем (Портсмут, серпень 2003) – 38 років і 6 місяців Кріштіану Роналду (Манчестер Юнайтед, квітень 2022) – 37 років і 2 місяці Джанфранко Дзола (Челсі, жовтень 2002) – 36 років і 3 місяці Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, серпень 2010) – 35 років і 9 місяців Паскаль Гросс (Брайтон, вересень 2026) – 35 років і 3 місяці Златан Ібрагімович (Манчестер Юнайтед, грудень 2016) – 35 років і 2 місяці

Зауважимо, що Гросс доєднався до Брайтона влітку 2017 року з німецького Інгольштадта. У серпні 2024 року вирішив змінити команду та перейшов до дортмундської Боруссії, проте вже на початку 2026 року повернувся до англійського колективу.

Загалом Гросс провів у футболці "мартинів" 290 матчів, у яких відзначився 37 забитими м'ячами та 60 результативними передачами.

Напередодні 35-річний німець оголосив про завершення міжнародної кар'єри.