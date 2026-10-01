Гравці АПЛ можуть подати до суду проти Манчестер Сіті через втрачені бонуси

Футболісти Англійської Прем'єр-ліги розглядають можливість подати позов до суду на Манчестер Сіті через втрачені фінансові бонуси.

Про це повідомляє Sky Sports.

Як зазначається, гравці вже почали контактувати з юристами з приводу цієї справи. Йдеться про кошти, які гравці не отримали через втрату титулу переможця чемпіонату, чи непотрапляння до зони єврокубків у турнірній таблиці.

Окрім того, за даними видання, колишні тренери також мають підстави, аби подати до суду на манчестерський клуб. Вони можуть стверджувати, що через втрачені трофеї та місця у єврокубках недоотримали свої фінансові бонуси, що вплинуло на результати команди.

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті заперечив всі звинувачення та розповів про намір подати апеляцію.

Багаторічний тренер "блакитних" Жузеп Гвардіола зазначив, що готовий підтримувати клуб та пройти усі ці проблеми разом з ним. Водночас міністерка освіти Великої Британії Люсі Пауелл назвала вболівальників Манчестер Юнайтед, які зловтішаються юридичними проблемами "містян", – лайном.