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Головний спонсор Манчестер Сіті пригрозив АПЛ судовим позовом

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 23:10
Головний спонсор Манчестер Сіті пригрозив АПЛ судовим позовом
Getty Images

Авіакомпанія Etihad Airways розглядає можливість судового позову проти англійської Прем'єр-ліги після оприлюднення рішення у справі про фінансові порушення Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, спонсор клубу заперечує свою причетність до неналежних комерційних домовленостей. У компанії вважають, що поширена інформація завдала шкоди її репутації.

Etihad також заявила, що АПЛ не зверталася до неї під час розслідування. Авіакомпанія розглядає юридичні способи захисту своїх інтересів та підтвердила підтримку Манчестер Сіті.

За даними Reuters, незалежна комісія встановила, що клуб використовував фіктивні комерційні угоди для завищення доходів і заниження витрат на понад 900 мільйонів фунтів.

Манчестер Сіті заперечує порушення та має намір оскаржити рішення. Покарання клубу наразі не визначене.

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