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Ви все одно лайно: міністерка освіти Великої Британії різко звернулася до фанатів МЮ

Олексій Мурзак — 1 жовтня 2026, 00:45
Ви все одно лайно: міністерка освіти Великої Британії різко звернулася до фанатів МЮ
Люсі Пауелл
Getty Images

Міністерка освіти Великої Британії Люсі Пауелл, яка вболіває за Манчестер Сіті, назвала лайном вболівальників Манчестер Юнайтед, які зловтішалися тим, що "містяни" можуть отримати сувору дискваліфікацію від АПЛ.

Під час виступу на з'їзді Лейбористської партії посадовиця звернулася до фанатів принципового суперника своєї команди.

"Усім тим уболівальникам Манчестер Юнайтед, які зловтішалися весь тиждень: ви все одно лайно, і ви це знаєте", – заявила вона.
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Висловлювання пролунало на тлі рішення незалежної комісії, яка визнала Манчестер Сіті винним у порушенні фінансових правил АПЛ. Клуб заперечує звинувачення та має намір подати апеляцію.

Напередодні стало відомо, що головний спонсор Манчестер Сіті пригрозив АПЛ судовим позовом.

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